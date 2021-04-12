İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 437 kişiye işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 437 kişiye işlem yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 437 kişiye işlem yapıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde olduğu ve bu dönemde illerin; vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirlerin bu seviye gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonu ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamasının, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatıldı. Yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00 -Cumartesi 05.00 arasıyla, Cumartesi saat 21.00'de başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı; çok yüksek risk grubundaki illerde ise, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulandığı kaydedildi.

Bu kapsamda 5-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 bin 437 kişiye adli ve idari işlem uygulandığı belirtilerek, "Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Tamer Levent İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Necip Uysal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 24 bin 437 kişiye işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 09:59:02. #1.15#
title