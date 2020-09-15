Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu"
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: "2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı:
15.09.2020 22:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:46

İçişleri Bakanlığı, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylelikle Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi" denildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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