Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu... Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı." Kaynak: AA