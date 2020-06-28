Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi.
28.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:38
İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi." - ANKARA
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Kaynak: İHA