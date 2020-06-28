Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt... Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi." - ANKARA Kaynak: İHA