Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt...
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Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt...

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi.

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı:
28.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:38

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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