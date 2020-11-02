Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.
02.11.2020 21:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:04
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş