Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.