Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.
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Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

02.11.2020 21:01 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:04
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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