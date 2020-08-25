Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin teslim olduğunu...
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Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin teslim olduğunu...

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 teröristin teslim olduğunu...
25.08.2020 22:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:02

İçişleri Bakanlığı, 1'i Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarının yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde 2 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, teslim olan teröristlerden birinin Irak'ta faaliyet gösterdiği ve Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı ifade edildi.

İki örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 139'a yükseldiği kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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