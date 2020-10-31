Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi koronavirüse yakalandı
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi koronavirüse yakalandı

31.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:57
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi koronavirüse yakalandı

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi, doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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