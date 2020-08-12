Son dakika haber | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadelede bütün dünyaya tavsiyemiz, Türkiye Cumhuriyetini...
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadelede bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyetini izlemeye devam etsinler" "Vale meselesini bir standarta bağlayacağız"
12.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Terörle mücadelede bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyetini izlemeye devam etsinler"
"Vale meselesini bir standarta bağlayacağız"
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Kaynak: İHA