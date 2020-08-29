Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor

Son dakika 3. sayfa haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerini bugün de sürdürürken, Dereli ilçesinde selde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeninin Duroğlu beldesinde bulunması nedeniyle olay yerinde yetkililerden bilgi alırken, ardından ilçe merkezinde aşure dağıttı.

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor
29.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel bölgesinde incelemelerini bugün de sürdürürken, Dereli ilçesinde selde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeninin Duroğlu beldesinde bulunması nedeniyle olay yerinde yetkililerden bilgi alırken, ardından ilçe merkezinde aşure dağıttı.

Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine su sabah ulaşıldı. Arama çalışmaları, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2'si asker 3'ü için Doğankent-Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da devam ediyordu. Kayıplara ulaşılması için AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekipleri de önemli çaba gösteriyordu. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu. Buluntu haberinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uzun bir süre burada kalarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Dereli ilçe merkezine geçen Bakan Soylu, burada jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtım törenine katılarak ilçe halkına aşure dağıttı. - GİRESUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Güncel
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Ekonomi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi 3. Sayfa
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Fatih Dönmez Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Onur Saylak Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Lionel Messi Mustafa Cengiz Mauricio Lemos
Daha Fazla Türk İzmir Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 15:10:38. #1.14#
title