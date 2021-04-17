Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kısıtlamadan muaf tuttuğumuz sektörler zorunlu işlerin yürütülmesi içindir"
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Salgınla Mücadele Toplantısı'nda konuştu.
Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Salgınla Mücadele Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın