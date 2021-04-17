Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kısıtlamadan muaf tuttuğumuz sektörler zorunlu işlerin yürütülmesi içindir"
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kısıtlamadan muaf tuttuğumuz sektörler zorunlu işlerin yürütülmesi içindir"

Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Salgınla Mücadele Toplantısı'nda konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Salgınla Mücadele Toplantısı'nda konuştu.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kısıtlamadan muaf tuttuğumuz sektörler zorunlu işlerin yürütülmesi içindir'
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kısıtlamadan muaf tuttuğumuz sektörler zorunlu işlerin yürütülmesi içindir'
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kısıtlamadan muaf tuttuğumuz sektörler zorunlu işlerin yürütülmesi içindir'
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Kısıtlamadan muaf tuttuğumuz sektörler zorunlu işlerin yürütülmesi içindir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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