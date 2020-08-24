Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can... Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." Kaynak: AA