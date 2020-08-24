Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can...
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu.
24.08.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'daki sel) Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu."
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Kaynak: AA