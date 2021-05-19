Diyarbakır'da askeri tesise saldırı! Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü'nde aralıklarla 2 patlama yaşandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Soylu, herhangi bir kaybın bulunmadığını belirtti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8. Ana Jet Üssü'nde patlama yaşandığı iddia edildi. Kısa süreli silah seslerinin ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi. Saat 00:52 itibariyle 2. bir patlama daha meydana geldi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yaşanan patlama ile ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Bakan Soylu, "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı