Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,...
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "( Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor."
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri