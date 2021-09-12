Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,... - Haberler
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,...

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "( Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan, denizden arama devam ediyor."

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) 82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, 15 vatandaşımızı 459 personelle havadan, karadan,... - Haberler
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