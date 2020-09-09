Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride...

Son dakika politika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride aranan TKP/ML TİKKO siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, gri kategoride aranan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl da olmak üzere Hakkari'nin Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi.

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu:
09.09.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:11

İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride aranan TKP/ML TİKKO siyasi komiseri 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem, gri kategoride aranan 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl da olmak üzere Hakkari'nin Oğul kırsalında 3 terörist ölü ele geçirildi. Kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz." - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sinan Akçıl Ferhat Göçer Ozan Çolakoğlu Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Erkan Kamat Eddie Newton Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Eylül Antalya Minibüs
Şu an buradasınız: Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıldırım 4 Munzur-Kutu Operasyonu'nda dün Tunceli'de kırmızı kategoride... - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 14:16:19. #1.15#
title