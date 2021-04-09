Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında çocuklarla bir araya geldi Açıklaması
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında çocuklarla bir araya geldi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, 'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında çocuklarla bir araya geldi Açıklaması

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında 8 ilden 160 çocukla bir araya geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında 8 ilden 160 çocukla bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen programa katılan Soylu, çocukların proje kapsamında gittikleri Çanakkale ve Balıkesir'de çekilen fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Soylu, daha sonra salonda kendisini bekleyen çocuklarla tek tek yanlarına giderek sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Programda konuşan Soylu, devlet işlerini yaparken çok çalıştıklarını belirterek, "Bir tek arzumuz var, bu memlekete kötülük biçmek isteyenlere fırsat vermemek, önünüzü açmak." dedi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasının "yetimler coğrafyası" olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu coğrafyalarda yaşanan haksızlıklara "hayır" diye ses yükselttiğini bildirdi.

Soylu, çocuklara çalışmaktan, iyilik yapmaktan, anne ve babaya hürmetten vazgeçmemelerini tavsiye ederek, ülkenin ve insanlığın kendilerine çok ihtiyacının olduğunu söyledi.

Hedef, kalkınmaya katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek

Ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" ile ev sahibi illerde kurulacak atölyeler aracılığıyla katılımcıların bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarının sağlanması, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesillerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda yıl boyunca İçişleri Bakanlığı ve Bakanlığın Spor Derneği koordinasyonunda 2 bin 560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa'ya götürülerek programın icra edilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk grubunda Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan 15-18 yaş aralığındaki 160 öğrenci yer aldı.

Öğrenciler, 7 Nisan'dan itibaren Çanakkale ve Balıkesir'i gezdi, daha sonra Ankara'ya geldi. Çocuklar, yarın da başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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