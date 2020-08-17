Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AFAD binasını ziyaret etti Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD binasını ziyaret etti ve deprem simülasyon aracına bindi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD binasını ziyaret etti ve deprem simülasyon aracına bindi. Kaynak: AA