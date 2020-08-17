Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AFAD binasını ziyaret etti
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD binasını ziyaret etti ve deprem simülasyon aracına bindi.
17.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:09
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AFAD binasını ziyaret etti ve deprem simülasyon aracına bindi.
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Kaynak: AA