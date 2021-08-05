Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi.