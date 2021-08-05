Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem...
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem...

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: 'Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem...
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: 'Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir...
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır'
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem... - Haberler
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