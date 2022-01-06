Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, Senegal İçişleri Bakanı Diome ile görüştü
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome ile bir araya geldi.
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki (GAMER) görüşmede Bakan Soylu, merkez hakkında Diome ve beraberindeki heyete bilgi verdi.
Görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkan Vekili Savaş Ünlü ve Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye de hazır bulundu.