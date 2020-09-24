Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Selefi yapılanması ve DEAŞ'a ilişkin, "Bunların arasında bir yapı olduğu...

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Soylu, Selefi yapılanması ve DEAŞ'a ilişkin, "Bunların arasında bir yapı olduğu aşikar. İkincisi ABD'nin DEAŞ konusundaki tezi kendisine ait bir tezdir.