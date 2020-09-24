Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, Selefi yapılanması ve DEAŞ'a ilişkin, "Bunların arasında bir yapı olduğu...
24.09.2020 00:00 | Son Güncelleme: 24.09.2020 00:04
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Soylu, Selefi yapılanması ve DEAŞ'a ilişkin, "Bunların arasında bir yapı olduğu aşikar. İkincisi ABD'nin DEAŞ konusundaki tezi kendisine ait bir tezdir.
İçişleri Bakanı Soylu, Selefi yapılanması ve DEAŞ'a ilişkin, "Bunların arasında bir yapı olduğu aşikar. İkincisi ABD'nin DEAŞ konusundaki tezi kendisine ait bir tezdir. Bu büyük bir oyunun parçası. Ayasofya ile DEAŞ'ın fikri olarak ne çatışması olabilir. Burada kimsenin endişesi olmasın. Milletimizi bu tür tehlikelerden korumak için her türlü çalışmayı yapıyoruz." dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı