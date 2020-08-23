Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, sel ve heyelanların yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, sel ve heyelanların yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel sonrası karayolunda inceleme yapması Sel sonrası çöken yoldan görünüm Bakan Soylu'nun çöken yolu yakından incelemesi Dereyatağına düşen otomobilden görünüm Bakan Soylu'nun dereyatağına düşen otomobil hakkında bilgi alması Bakan Soylu'nun Duroğlu...

23.08.2020 06:13 | Son Güncelleme: 23.08.2020 06:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sel sonrası karayolunda inceleme yapması

Sel sonrası çöken yoldan görünüm

Bakan Soylu'nun çöken yolu yakından incelemesi

Dereyatağına düşen otomobilden görünüm

Bakan Soylu'nun dereyatağına düşen otomobil hakkında bilgi alması

Bakan Soylu'nun Duroğlu Belediyesi'ne geçmesi GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulundu

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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, sel ve heyelanların yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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