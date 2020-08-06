Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, şehit aileleriyle görüştü Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Soylu, şehit aileleriyle bakanlıktaki görüşmesine ilişkin Twitter'dan, "Onlar bize, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren, bu ülke için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti. Şehitlerimizin aileleri ve yakınları misafirimiz. Rabb'im bizi şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA