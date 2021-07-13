İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LANDSBERGİS İLE BİR ARAYA GELDİ
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LANDSBERGİS İLE BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.

Bakanlığa ait Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yapılan görüşme öncesi Litvanya Dışişleri Landsbergis Şeref Defteri'ni imzaladı. İmzanın ardından başlayan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, güvenlik, göç ve kaçaklıkla mücadele konularında iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

Yapılan heyetler arası görüşmede Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LANDSBERGİS İLE BİR ARAYA GELDİ
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LANDSBERGİS İLE BİR ARAYA GELDİ
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LANDSBERGİS İLE BİR ARAYA GELDİ
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LANDSBERGİS İLE BİR ARAYA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI LANDSBERGİS İLE BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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