Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kosovalı mevkidaşı Sveçla ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla ile bir araya geldi.

Sveçla, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

Heyetler arası görüşme öncesinde iki bakan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kosova'nın kuruluş yıl dönümünde mevkidaşıyla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Soylu, Türkiye ve Kosova'nın ortak tarihine ve dostluğuna dikkati çekti.

Toplantı, basına kapalı devam etti.