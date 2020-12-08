Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik
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Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik

08.12.2020 01:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:41
Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu, toplantı sonrası yaptığı açıklama "Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle gerçekleştirdiği video konferans toplantısı sonrası sosyal medya hesabı Twitterdan açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "81 il Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında; Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" ifadelerini kaydetti. 


Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik
Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik
Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik
Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik
Son dakika: Bakan Soylu: Valilerimizden aşıya önderlik etmelerini istedik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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