Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi, selamlaşması Güvenlik toplantısının başlaması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi, selamlaşması

Güvenlik toplantısının başlaması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi. Soylu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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