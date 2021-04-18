Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu, güvenlik toplantısına katıldı
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi, selamlaşması Güvenlik toplantısının başlaması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi, selamlaşması
Güvenlik toplantısının başlaması BİNGÖL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik toplantısına katılmak için Bingöl'e geldi. Soylu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya