Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi."
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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi."

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.'

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin
Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin

İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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