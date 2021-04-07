Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi."
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin
İçişleri Bakanı Soylu: "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul