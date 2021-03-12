Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu "Edirneli minik AFAD gönüllülerinin" oynadığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı
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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu "Edirneli minik AFAD gönüllülerinin" oynadığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı

12.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:51
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çocuklara ulaşmak için minik "AFAD gönüllüleriyle" çektiği klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün çocuklara ulaşmak için minik "AFAD gönüllüleriyle" çektiği klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanlığınca 2021'nin "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından çocuklara ulaşmak için AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal'ın klip çekme fikri, minik AFAD gönüllüleri, kurum çalışanları ile kurtarma köpeği "Cancan"ın katıldığı projeyle hayata geçirilmişti.

Bu kapsamda, hazırlanan minik gönüllülerin eğitimlerinden görüntülerin yer aldığı klip, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

Bakan Soylu da klibi beğenerek sosyal medya hesabından, "Kocaman kalpleriyle, afet konusundaki farkındalıklarıyla AFAD gönüllülerimiz her zaman, her yerde. Edirne İl AFAD Müdürlüğümüze ve tüm AFAD gönüllülerine teşekkürler." notuyla paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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