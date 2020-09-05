Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Dereli ve Tirebolu'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ve Tirebolu ilçelerinde incelemelerde bulundu.
05.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 05.09.2020 20:01
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ve Tirebolu ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Soylu, 22 Ağustos'ta meydana gelen selde hasar oluşan Dereli'deki iş yerlerinde süren onarım ve altyapı çalışmalarını inceledi.
Esnafla sohbet eden Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.
Soylu, Tirebolu ilçesinde Harşit Çayı'nda kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'u arama çalışmalarının devam ettiği bölgede de incelemelerde bulundu.
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Kaynak: AA