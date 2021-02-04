Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki Açıklaması
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki Açıklaması

04.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:57
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki Açıklaması

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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