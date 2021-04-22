Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye tepki
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye tepki

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'ye tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANKARA (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir.

ANKARA (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)' ne İstanbul Sözleşmesi tepkisi gösterdi. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız. Yalanı, siyasetin ve hayatlarının ana sözleşmesi haline getirenler, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Biri güya insan haklarından sorumlu Milletvekili, yalancı. Diğeri de "At sineğim" yalancı. Ayrıca gizleyemedikleri Polis düşmanlığını ortaya koymak için, güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar. CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz" açıklamalarında bulundu.

"Bu apaçık bir yalandır, bunlar da arlanmaz yalancıdır" diyen Bakan Soylu kadın ölüm verilerini paylaştı. Paylaşılan verilerde 13 Şubat 2021 – 19 Mart 2021 tarihleri arasında 34 kadın hayatını kaybederken, 19 Mart 2021 – 22 Nisan 2021 tarihleri arasında 25 kadın hayatını kaybettiği görülmekte. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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