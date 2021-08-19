Son dakika: Yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek olunduğunu duyurdu.