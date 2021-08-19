Son dakika: Yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek

Son dakika: Yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek olunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek olunduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabinemizde yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek oldu. AFAD'a yapılan toplam bağışlar 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştı. Milletimizin şifresi birliğidir. Bu millet, büyük millet" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika: Yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz.'
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Orman yangınları, sel baskınları ve heyelan afetleri ile kuraklığa karşı planlarımızı gözden geçirip, yenileyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söylemeye gönlüm razı olmuyor' diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Mehmet Şimşek Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Cimilli İbo Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mustafa Er Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin TL destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 23:00:28. #1.14#

title