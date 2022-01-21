Bakan Soylu: "Kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı" - Haberler
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Bakan Soylu: "Kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı"

Bakan Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlaması tahmin edilen kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, bakanlığa bağlı tüm birimlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün başlaması tahmin edilen kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, bakanlığa bağlı tüm birimlerin, Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayacak olan yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valiliklerimiz, İl Özel İdareler, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, Emniyet ve Jandarma birimlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, 81 il valiliğine, bimekanlar dahil kimsesiz ve yaşlıların ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, emniyet ve jandarma ekiplerince sokak hayvanlarına mama desteği sağlanmaya devam edilmesi ve ağır vasıtalar başta olmak üzere ağır vasıtaların kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbirin tekrar hatırlatıldığını kaydetti.

Bakan Soylu, vatandaşlardan, uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarını rica etti.

(Ali Nargüner/İHA)

Bakan Soylu: Kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı

Bakan Soylu: Kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı

Bakan Soylu: Kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı

Bakan Soylu: Kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerimiz tekrar uyarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Süleyman Soylu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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