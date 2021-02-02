Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz."
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Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz."

02.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:12
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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