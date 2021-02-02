Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu: "(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz."

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Soylu: "(Boğaziçi Üniversitesi) Bir azınlık burayı ideolojik merkez haline getirmek istiyor.