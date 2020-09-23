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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim sarılacağımız tek şey hukuk. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları...

23.09.2020 23:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 23:40
Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim sarılacağımız tek şey hukuk. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir şubesi mi? AİHM ne yapıyor?

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim sarılacağımız tek şey hukuk. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir şubesi mi? AİHM ne yapıyor? Bu kadar Batıcılık hayranlığı ülkemizin en büyük sorunudur. Bizim medeniyetimizin fikri caridir. Biz doğrusunu yapalım, doğrusunu beraber gerçekleştirmeye çalışalım." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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