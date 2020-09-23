Son dakika haber: İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim sarılacağımız tek şey hukuk. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim sarılacağımız tek şey hukuk. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bir şubesi mi? AİHM ne yapıyor?