Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik.
İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin