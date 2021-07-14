Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı...
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı...

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: '2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı...
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik.

İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı... - Haberler
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