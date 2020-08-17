Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100... Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir.

İçişleri Bakanı Soylu: "1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir." Kaynak: AA