Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100...
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir.
17.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:41
İçişleri Bakanı Soylu: "1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir."
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Kaynak: AA