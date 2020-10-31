İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı
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İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

31.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:51
İzmir'deki depremle ilgili kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan kin ve nefret içerikli paylaşım yapan 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler, yazdıkça yakalanacaksınız. Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerimiz tarafından 37 paylaşım tespit edildi, 25 kişi için işlem başlatıldı, 6 kişi gözaltında."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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