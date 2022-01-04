Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 215 bin 228 uyuşturucu operasyonunda 293 bin 905 kişi gözaltına...
Son dakika haber: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 215 bin 228 uyuşturucu operasyonunda 293 bin 905 kişi gözaltına alınmış, 26 bin 128 kişi tutuklanmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 215 bin 228 uyuşturucu operasyonunda 293 bin 905 kişi gözaltına alınmış, 26 bin 128 kişi tutuklanmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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