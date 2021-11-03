İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı : "2021 Ekim ayında; kırsal alanda 2'si büyük, 39'u orta çaplı olmak üzere 12 bin 161; şehirlerde ise terör örgütlerinin hücre yapılanmaları ve iş birlikçilerine yönelik bin 390 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda toplam 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Ekim ayında gerçekleştirilen 20 bin 83 operasyonda 26 bin 239 kişi gözaltına alınmış, bin 680 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 10 ton 143 kg esrar, 2 ton 624 kg eroin, 1 milyon 959 bin 97 adet captagon, 665 bin 569 adet sentetik ecza yakalanmıştır"

"Yapılan operasyonlarda geçen aya göre yüzde 38 artış ile 656 bin 90 paket kaçak sigara, yüzde 66 artış ile 550 bin 913 litre kaçak akaryakıt, yüzde 25 artış ile 106 bin 992 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir."

"Milletimizi derinden üzen aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında ekim ayında maalesef 18 kadın yaşamını yitirmiştir."

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 469 bin 170, bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 726 bin 206 kişidir."

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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