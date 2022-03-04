Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek isterim."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek isterim." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İsmail Çataklı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title