Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek isterim."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: " Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek isterim." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa