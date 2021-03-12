İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nevşehir Valiliğini ziyaret etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

12.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:16
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Ersoy ve Çetin, İl Jandarma Komutanlığındaki incelemelerinin ardından geldikleri Valilikte, İnci Sezer Becel tarafından karşılandı. Ersoy burada, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Becel ziyarette, Ersoy ve Çetin'e kette yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve yöresel el sanatları ürünlerinden amfora hediye etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nevşehir Valiliğini ziyaret etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Nevşehir Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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