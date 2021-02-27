Son dakika haber! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bingöl'de ziyaretler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bingöl'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, askeri helikopterle Karlıova ilçesini ziyaret eden Ersoy ve Orgeneral Çetin, Vali Kadir Ekinci ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Karlıova Kaymakamlığına geçen Ersoy ve Çetin, Kaymakam Sedat Özdemir'den brifing aldı.

Daha sonra Karlıova ve Yedisu ilçelerindeki muhtarlarla Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki toplantıda bir araya gelen Ersoy ve Çetin, 14 Haziran 2020'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerini muhtarlardan dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş