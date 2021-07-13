Son dakika haber! İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır"

Son dakika politika haberi: ANKARA (İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sağlanan istikrar sonucunda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır" dedi.

ANKARA (İHA) – İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Sağlanan istikrar sonucunda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından irtibat görevlilerine yönelik 2. Bilgilendirme Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, terörle mücadele konusunda istihbarat paylaşımlarının hayati önem taşıdığını belirterek, "DEAŞ, PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin başta Suriye ve Irak gibi ülkelerde sebep olduğu krizin ve oluşan istikrarsızlık ortamının neden olduğu önemli bir husus da elbette ki düzensiz göçtür. Türkiye son dönemlerde en büyük göç krizlerinden birinde hem transit hem hedef ülke olması sebebiyle zor fakat başarılı bir sınav vermekte, bu krizden insani ve hukuki vazifesini ziyadesiyle yerine getirerek çıkmaya çalışmaktadır. Ülkemizin 3.6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın göçmenle dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapması bu vicdani duruşun tezahürüdür" dedi.

Bugüne kadar göçmenlere 40 milyar dolardan fazla yardım gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, "Tüm kolluk kuvvetlerimizle özellikle Ege Denizi'nde yıllardır düzensiz göçle mücadelede büyük gayretler göstermekte, büyük fedakarlıklara ev sahipliği yapmaktayız" diye konuştu.

"Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır"

Ersoy, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Sağlanan istikrar sonucunda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yaklaşık 428 bini ülkesine geri dönüş yapmıştır. Göç baskısı devam eden bölgelerde barınma ihtiyacı öncelikle AFAD tarafından kurulan çadır kentlerle karşılanmış ve devamında 50 bin briket ev projesi Haziran 2020 itibarıyla başlatılmıştı. Söz konusu proje kapsamında oluşturulan kampanyaya yönelik vatandaşlarımızın bağışları ile AFAD koordinesinde 191 noktada 51 bin 864 adet briket ev yapımı projelendirilmiş olup, şu ana kadar 39 bin 343'ünün inşaatı tamamlanmıştır. İnşaatı tamamlanan briket evlere 31 bin 319 Suriyeli aileyi yerleştirdik ve bundan sonra da bölgede huzur ve istikrarın sağlanabilmesi için gerekli tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Yaptığımız kırmızı bülten taleplerinin birçoğu İnterpol Genel Sekreterliğince reddedilmektedir"

"Bazı ülkelere ek olarak uluslararası kuruluşlar tarafından da yalnız bırakılmaya devam ediyoruz" diyen Bakan Yardımcısı Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ ve PKK başta olmak üzere Türkiye'ye karşı alenen terör eylemleri yürütmekte olan örgüt ve iltisaklı gruplar, vakıf, STK ve düşünce kuruluşu adı altında Avrupa'da kendilerine maalesef faaliyet alanı bulabilmektedirler. 194 üyesiyle dünyanın en büyük polis iş birliği teşkilatı olan İnterpol'ün bilgi ve istihbarat paylaşımını artırmak suretiyle mücadelemize destek olmasını beklerken aksi yönde davranmasını hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşılıyoruz. Yaptığımız kırmızı bülten taleplerinin birçoğu İnterpol Genel Sekreterliğince reddedilmektedir. Bunun haricinde siyasi mahiyette olduğu belirtilen ve çeşitli gerekçeler ileri sürülen yüzlerce şahsın kırmızı bültenleri ise İnterpol sistemlerinden silinmiştir."

Ersoy, kasım ayında düzenlenecek 89. İnterpol Genel Kurulunda Türkiye ile İnterpol teşkilatı arasındaki yanlış anlaşılmaların giderileceğini ümit ettiğini bildirdi. Çalıştayda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi de birer konuşma yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı