Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun'u ziyaret etti
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Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun'u ziyaret etti

11.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:38
Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun'u ziyaret etti

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

KİYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çataklı, üniversiteyi ziyaret ederek göreve yeniden atanan Rektör Karacoşkun'u tebrik etti.

Karacoşkun, kendisini ziyarete gelen Bakan Yardımcısı Çataklı ve Vali Recep Soytürk'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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