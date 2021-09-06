Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal...

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve...