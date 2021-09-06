Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal...
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Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal...

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapılmıştır". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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