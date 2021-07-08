Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Düzce'de yaşanan selin ardından incelemelerde bulundu Açıklaması
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Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Düzce'de yaşanan selin ardından incelemelerde bulundu Açıklaması

Son dakika haber... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Düzce'de yaşanan selin ardından incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bölgede incelemelerde bulundu.

Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bölgede incelemelerde bulundu.

Çataklı, Düzce Valisi Cevdet Atay ile selin yaşandığı Akçakoca, Cumayeri ve Çilimli ilçelerine gitti.

Burada vatandaşlarla görüşen Çataklı, bölgede incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çataklı, "Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla, dün yaşadığımız sel felaketi sonrası durum değerlendirmesi yapmak üzere Düzce'deyiz. Yaralarımızın hızla sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuzda." dedi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada da ilde yaşanan sel felaketinin ardından Vali Atay koordinesinde kriz masası oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz algı oluşturmaya çalışan ekiplere itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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