Son dakika haber! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yalan haberlere "Yol Ayrımı" cevabı
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Son dakika haber! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yalan haberlere "Yol Ayrımı" cevabı

25.10.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:00
Son dakika haber! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yalan haberlere

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Terör örgütü ve yandaşlarının "Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı" haberlerine TRT Haber'in yaptığı ve ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütü içerisinde yaşadıklarını anlattığı "Yol Ayrımı" belgeseli ile cevap verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Terör örgütü ve yandaşlarının "Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı" haberlerine TRT Haber'in yaptığı ve ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütü içerisinde yaşadıklarını anlattığı "Yol Ayrımı" belgeseli ile cevap verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü ve yandaşları, son dönemde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kopuşlardan rahatsız olmuşlar ki, yalan haberler üretmeye başladılar.

'Şırnak'ta binlerce kişi gayriresmi sorgulandı.' şeklinde akılla, izanla açıklanamayacak, gerçek dışı haberler servis ediyorlar.

Bakanlığımız koordinesinde Emniyet ve Jandarma birimlerimizce yürütülen ikna faaliyetleri kapsamında, çocukları veya yakınları bölücü terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği belirlenen ailelerle temas kurulmaktadır.

Haberlerde adı geçen N. A. isimli şahısla da bu kapsamda, 20.10.2020 tarihinde Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilerek, yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede, haberlerde bahsedilen partiye yönelik tek bir soru sorulmamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Anlıyoruz!"

Bakan Yardımcısı Çataklı, "Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelerin "evlat nöbeti" tüm küfürlerinize rağmen daha da büyüyerek devam ediyor. Ailelerin de desteğiyle, bu yılın 10 aylık döneminde sadece ikna yoluyla 185 örgüt mensubu teslim oldu. 2016'dan bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 807. Örgüte katılım son yılların en düşük seviyesinde. Eylem yapamaz hale de geldiniz. Son çırpınışlarınız" dedi.

Çataklı ayrıca, TRT Haber'in yaptığı ve ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütü içerisinde yaşadıklarını anlattığı "Yol Ayrımı" belgeselini de paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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