Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar

Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır."

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Ağustos ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 24'ü orta çaplı olmak üzere 12 bin 3 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 996 operasyon yapılmıştır".

"Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir."

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...
Çataklı: 'Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
Çataklı: "Ağustostaki operasyonlarda terör arananlar listesindeki 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında olduğu 98 terörist etkisiz hale...
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Yaşar Güler Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Hande Erçel Demet Akalın
Spor Max Meyer Samet Aybaba Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan önemli açıklamalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:11:40. #1.15#

title