Son dakika haber | İçişleri: Aranan 2 bin 212 kişi yakalandı
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Son dakika haber | İçişleri: Aranan 2 bin 212 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün yurt genelinde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 212 kişinin yakalandığını açıkladı.

Son dakika haber | İçişleri: Aranan 2 bin 212 kişi yakalandı
17.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:50

İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün yurt genelinde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 212 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ülke genelinde aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı. 28 bin 474 kişilik personelin katıldığı operasyonlarda, 5 bin 229 adreste arama gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 489 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 355 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 120 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 43 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 4 kişi olmak üzere 1011'i hükümlü, 1201'i yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 212 kişi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan kişilerden 17'sinin 'adam öldürme', 247'sinin 'hırsızlık', 229'unun 'yaralama', 78'inin cinsel suçlar, 58'inin 'yağma', 93'ünün 'dolandırıcılık', 81'inin 'uyuşturucu', 15'inin 'kaçakçılık', 8'inin 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak', 1 kişinin de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirtildi. Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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