Son dakika haber! İç turizmde hareketlilik artacak, bayramda biletsiz kalmayın
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Son dakika haber! İç turizmde hareketlilik artacak, bayramda biletsiz kalmayın

Son dakika haberi... Normalleşme dönemi ile birlikte ülkemizin tüm şehirlerine otobüs ve uçak seferlerinin sayısı hızla artmaya başladı.

Son dakika haber! İç turizmde hareketlilik artacak, bayramda biletsiz kalmayın
22.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:29

Normalleşme dönemi ile birlikte ülkemizin tüm şehirlerine otobüs ve uçak seferlerinin sayısı hızla artmaya başladı. 31 Temmuz'daki Kurban Bayramı öncesinde de firmaların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, Kurban Bayramı boyunca özellikle iç turizmde hareketlenme beklediğini bildirdi.

Seyahat kısıtlamalarının azalmasının ardından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yaz tatili yapmak mümkün hale gelirken, 31 Temmuz'da başlayan ve 3 Ağustos'ta sona eren Kurban Bayramı'nda, seyahatseverlerin yurt içi seyahatlere ve memleket ziyaretlerine daha fazla yönelmesi bekleniyor.

'Boş Koltuk Alarmı' kurarak şansınızı artırabilirsiniz

Normalleşme dönemi boyunca olduğu gibi, Kurban Bayramı öncesinde ve bayram sırasında da otobüsler toplam kapasitelerinin yüzde 50 oranında daha az yolcu ile seferlerine devam edeceğinden, otobüs seferlerinde koltukların bayram öncesinde hızla tükenebileceği uyarısında bulunan obilet.com'un Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, şunları söyledi: "Özellikle şehirlerarası otobüs seferlerinde normalleşme döneminde yoğunluk yaşanmaya başladığını gözlemledik. Bayram öncesinde de biletlerin hızla tükeneceğini düşünüyoruz. Güvenli alışveriş ve yolculuk imkanı sağlayan obilet.com'da kullanıcılar onlarca farklı firmaya ait bileti karşılaştırma şansı bularak, komisyonsuz, hızlı ve güvenli bir şekilde bilet satın alabilir. Boş sefer bulamayan yolcular da obilet.com üzerinden 'Boş Koltuk Alarmı' kurarak, iptal edilen biletlerden ve ek seferlerden anında SMS ile haberdar olabilir."

"Otobüsler ve uçaklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor"

Bu sene ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerine yurt içi gezilerin düzenleneceğini ve karavan seyahatleri ile çadır konaklamalarında artış yaşanacağını düşündüklerini söyleyen Keleş, yolculuk için alınan önlemlere de değindi. Keleş, "1 Haziran'da başlayan normalleşme çalışmaları kapsamında hem otobüslerde hem de otobüslerde yolcuların sağlığını korumak için dezenfekte işlemleri başladı. Bu kapsamda, obilet.com, seyahat esnasında virüsün yayılım riskini en aza indirmek üzere düzenli olarak sahadan doğrudan alınan bilgiler ve yerinde gözlemler yoluyla otobüs firmalarını kontrol ediliyor. Ayrıca, otobüslerde uygulanan hijyen ve sosyal mesafe önlemlerine ilişkin obilet.com yolcularının geri bildirimleri de düzenli olarak takip ediliyor.Otobüs bileti alımlarında Bakanlıkça öngörülen HES kodu zorunluluğuyla ilgili obilet.com web sitesinde gerekli teknik düzenlemeler eksiksiz yerine getirilirken, sitede listelenen birçok otobüs firmasında aile üyelerine yan yana koltuklarda indirimli bilet satın alma olanağı da sağlanıyor. Uçaklarda ise bulaşıcı hastalıkların yayılma riskini azaltma amacıyla HEPA (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri) filtreleri kullanılıyor ve uçaktaki hava, üç dakikada bir filtre ediliyor. Ayrıca tüm uçaklar düzenli olarak dezenfekte işleminden geçiyor" diye konuştu.

"Ruhsatsız taşımacılığa fırsat vermeyin"

Şehir dışına çıkma yasaklarının olduğu dönemde başlayan ruhsatsız taşımacılık, Kurban Bayramı öncesindeki yoğunluk sırasında da devam edebilir. Korsan taşımacılık yapan kişiye halen 6 bin 141 lira para ve 60 günlük park cezası kesilirken yolculara ise kişi başı 409 lira idari ceza uygulanıyor. Keleş, konuyla ilgili "Koronavirüs salgını sonrasındaki normalleşme döneminde otobüs taşımacılığında yoğunluk yaşanabilir; fakat bu dönemde yolcular şehirlerarası yasal, güvenli ve sağlıklı yolculuk için mutlaka güvenilir firmalardan bilet almalı. Tüm firmalar yoğunluğa karşı çeşitli önlemler alarak bu dönemde mümkün olduğunca ek seferler açarak yolcularına güvenli hizmet vermeye devam etmeyi hedefliyor" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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